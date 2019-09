Spal - Lazio, la carica di Bastos: "Pronti per domani!" - FOTO

Sono state due settimane intense per Bartolomeu Jacinto Quissanga, alias Bastos. L'angolano è prima entrato molto bene nel derby contro la Roma, poi ha trascinato la sua nazionale ai gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. E infine, da qualche giorno, è finito sui principali quotidiani per la questione del rinnovo di contratto con la Lazio, come ha spiegato il suo agente ai nostri microfoni. Ma l'ex Rostov non si fa distrarre né dalle ottime prestazioni passate, né da fattori extra campo. In testa c'è solo la prossima sfida, che nel caso dei biancocelesti corrisponde al match di Ferrara contro la Spal: "Siamo pronti per domani", scrive su Instagram pubblicando la foto di un contrasto con Immobile in allenamento. Bastos probabilmente partirà dalla panchina, ma poco importa: il centrale è parte integrante del gruppo di Inzaghi e, nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa, si farà certamente trovare pronto. Di seguito, ecco il post.

SPAL - LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

SPAL - LAZIO, LA CONFERENZA DI SEMPLICI

TORNA ALLA HOMEPAGE