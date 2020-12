Spezia - Lazio, la carica social della società: "Modalità battaglia" - VIDEO

Fra poche ore la Lazio scenderà in campo alla Orogel Arena per contendere i tre punti allo Spezia. La partita di oggi per i biancocelesti però vale molto di più che tre punti. Vincere significherebbe riscattare la brutta sconfitta contro l'Udinese e alimentare il buon umore della squadra che viene da ottimi risultati in Champions League. Per questo chi scenderà in campo dovrà essere motivato e concentrato, con lo spirito da battaglia. La società ha voluto caricare i suoi giocatori con un video pubblicato sui social e la didascalia: "Battle mode: ON".