Verona in Serie A, Romulo esulta sui social: "Complimenti a tutti" - FOTO

IL MESSAGGIO DI ROMULO PER IL VERONA - Con una rimonta incredibile siglata nella sfida di ritorno il Verona si è preso la Serie A. Battuto il Cittadella, incapace di difendere il 2-0 dell’andata e sconfitto con tre reti in casa dell’Hellas. Ora i gialloblù possono esultare di nuovo per il ritorno nella massima serie ad un anno solo di distanza. Esulta anche Romulo, l’esterno ancora di proprietà del Genoa per il quale la Lazio si sta già muovendo per riscattarlo, che sui social ha voluto dare il bentornato al Verona, sua ex squadra nella stagione 2013-2014 e dal 2015 al 2018. “Hellas, Hellas, quando in campo scenderai non ti lasceremo mai soli...insieme a voi!!!. Complimenti alla società e a tutti quelli che sono stati partecipi di questa promozione”, le parole del brasiliano.

