Calciomercato | Benzema lascerà l'Al-Ittihad: la situazione e i possibili sviluppi

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

È durata poco, anzi pochissimo, l'avventura di Karim Benzema in Saudi Pro League. L'attaccante francese, che in estate si era liberato dal Real Madrid e a parametro zero aveva accettato il contratto ultra milionario offerto dall'Al-Ittihad, in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare l'Arabia Saudita. Il bomber, infatti, dopo il caso che aveva riguardato la sua sparizione, avrebbe deciso di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti, provocando l'ira della società e dell'allenatore Marcelo Gallardo che lo ha messo fuori rosa non convocandolo per il mini ritiro di Dubai. Ad aggravare la sua posizione sarebbe stata la versione giustificatrice dei suoi agenti che hanno spiegato la sua assenza individuando la causa in un ciclone che lo avrebbe costretto a restare bloccato alle Mauritius. Più credibile, invece, la versione riportata dai media secondo la quale la sua ambizione sarebbe quella di tornare in Europa. Una situazione intricata che difficilmente garantirà la sua permanenza a Gedda.