Calciomercato, Cagliari vicinissimo a Godin: decisiva la moglie del difensore

Possibile colpo a sorpresa del Cagliari. La società sarda è vicinissima all'acquisto di Godin dall'Inter. Con molta probabilità, il difensore uruguaiano, lascerà Milano dopo una sola stagione. Il calciatore non rientra più nei piani del tecnico Conte, visto anche l'arrivo di Kolarov dalla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 34enne difensore è pronto a diventare un calciatore del Cagliari a titolo definitivo. l'Inter lo lascerà andare e il Cagliari dovrà pagare solo l'ingaggio: 5,5 milioni all'anno che con il decreto crescita si abbasseranno a poco più di 4. Godin è sposato con Sofia Herrera, nata proprio nel capoluogo sardo e figlia di José Oscar “Pepe” che, negli Anni Novanta, ha indossato la maglia rossoblu. Proprio la moglie starebbe spingendo molto per il trasferimento in Sardegna.

Lazio, Lotito: "De Laurentiis a 30 metri da me. Domani farò il tampone"

De Laurentiis positivo, Dal Pino in isolamento precauzionale

TORNA ALLA HOME