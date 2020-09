Calciomercato, dall’Inghilterra: l’Arsenal ci prova per Felipe Anderson

Prosegue il mercato in zona offensiva dell’Arsenal. I Gunners, dopo aver prelevato Willian dal Chelsea, sarebbero interessati anche a Felipe Anderson del West Ham. La notizia è stata riportata dal quotidiano inglese The Mirror. L’ex attaccante della Lazio, in rottura con il suo attuale club, è stato proposto all’Arsenal in prestito per 5 milioni di sterline. Dopo Willian e il difensore Gabriel, preso dal Lille, la società del nord di Londra vorrebbe mettere un altro brasiliano a disposizione di Arteta. Felipe Anderson era stato accostato anche alla Lazio e diversi media inglesi avevano ipotizzato un suo possibile ritorno a Roma.

Italia - Bosnia, le probabili formazioni: Immobile e Acerbi partono dalla panchina

Italia, il saluto social di Jorginho a Immobile in napoletano: "Ciruzz" - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE