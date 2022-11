Calciomercato, l'Inter punta su Thuram: ma prima l'uscita di un ex Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Inter ha messo nel mirino Marcus Thuram, figlio d'arte dell'ex juventino Lilian. Il talento classe 1997 milita nel Borussia Mönchengladbach e sarebbe finito da tempo nel mirino di Beppe Marotta, pronto a regalarlo al suo allenatore. Il contratto del giocatore francese è in scadenza a giugno, ma la società neroazzurra vorrebbe anticipare il colpo per evitare la concorrenza del Bayern Monaco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono molte però le problematiche per portare subito a casa il nuovo attaccante e riguardano sia l'aspetto economico che quello numerico. Risolvibili in contemporanea, l'Inter è alla ricerca di un tesoretto da 10 milioni di euro. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di ricavarlo dalle cessioni dei giocatori ormai ai limiti del progetto: Gosens, Gagliardini, ma anche l'ex Lazio Joaquin Correa. Il passato in biancoceleste e il trasferimento, quasi in contemporanea all'Inter, non sono bastati per soddisfare Inzaghi. Il tecnico piacentino è rimasto deluso dalla scarsa continuità del Tucu e, pur di arrivare a Thuram, sarebbe disposto a sacrificarlo.