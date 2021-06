Calciomercato Lazio, anche il Cagliari pensa a Santos Borrè per l'attacco

Non solo la Lazio su Santos Borrè. L'attaccante del River Plate, 8 gol in 13 partite quest'anno in Copa de la Liga, è finito sul taccuino di diverse squadre di Serie A. Oltre alla nuova Inter di Simone Inzaghi, secondo Gianlucadimarzio.com anche il Cagliari sarebbe sulle tracce del colombiano. I sardi devono definire il futuro di Simeone e Cerri e in caso di cessione di uno dei due il primo obiettivo sarebbe proprio il classe '95.