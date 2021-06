Calciomercato Lazio, anche l'Inter piomba su Borré: la situazione

Non solo Felipe Caicedo come vice Lukaku, l'Inter è piombata anche su Santos Borré per rinforzare il proprio attacco. Il centravanti colombiano si libera a parametro zero dal River Plate e la Lazio è sulle sue tracce già da tempo, ma ora dovrà fare i conti con una concorrente. Simone Inzaghi lo aveva già approvato mesi fa quando si parlava di lui in ottica biancoceleste e ora, riporta Libero, vorrebbe portarlo con sé in nerazzurro. Sul classe '95 ci sarebbe anche l'interesse del Watford e per lui potrebbe crearsi una vera e propria asta di mercato.