Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina punta Torreira: i dettagli

Il nome di Lucas Torreira continua a rimanere sotto i riflettori in Serie A. Il calciatore in forze all'Arsenal in questi mesi è stato infatti accostato alla Lazio, operazione che però potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di Escalante direzione Marsiglia, ma anche alla Roma e adesso alla Fiorentina. Come riportato da La Nazione infatti l'uruguaiano vorrebbe tornare in Italia e Firenze sarebbe una destinazione gradita. I viola sarebbero anche sulle tracce di Miralem Pjanic.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Basic sempre più vicino: tre nomi per sostituire Correa

PAIDEIA - Lazio, Pedro completa le visite mediche - FT&VD

TORNA ALLA HOME