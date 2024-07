Calciomercato Lazio | Castellanos resta a Roma? L'assist arriva da Dovbyk

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione tra il Girona e Castellanos è da monitorare. Il club spagnolo ha più volte mostrato interesse nei confronti dell'attaccante argentino, ma senza mai riuscire a concretizzare un suo ritorno. A Formello si sono sempre mostrati restii nel lasciarlo partire a un solo anno dal suo arrivo e potrebbero cedere solo davanti a offerte davvero irrinunciabili. In questo senso un aiuto sarebbe potuto arrivare dalla cessione di Dovbyk, capocannoniere dell'ultima stagione e sostituto del Taty, ma le ultime novità sul bomber ucraino potrebbero cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riporta As, infatti, il classe 1997 avrebbe deciso di restare al Girona beffando tutti i club interessati - alcuni anche italiani come Juve e Napoli - e risolvendo il problema offensivo che sarebbe sorto davanti a una sua partenza. Un assist importante per permanenza di Castellanos alla Lazio, ma che potrebbe non bastare. Oltre al confermato interesse degli spagnoli, si parlerebbe più in generale di un'offerta presentata dal City Group, ovvero società che gestisce il Girona, ma anche altri club in giro per il mondo (tra cui il New York City, altra ex squadra del numero 19, e soprattutto il Manchester City).