Calciomercato Lazio, Durmisi: i tifosi lo richiamano al Betis Siviglia e arriva il like del giocatore - FOTO

L’apertura del mercato è ancora lontana anche se la Lazio, così come tutte le altre società, preparano le loro strategie in vista del futuro. Tra i calciatori già pronti con la valigia in mano in casa biancoceleste c’è Riza Durmisi. Il danese a gennaio era già stato ceduto in prestito al Nizza che poi ha deciso di non riscattarlo. Per questo tornerà nella Capitale anche se la sua permanenza potrebbe essere brevissima. Su Twitter i tifosi del club spagnolo vorrebbero un ritorno del giocatore al Betis Siviglia club dal quale la Lazio lo prelevò al nel 2018. Ad avvalorare questa tesi c’è anche il like del giocatore che quindi potrebbe compiere un vero e proprio ritorno alle origini.

