Calciomercato Lazio | Il d.s della Ternana: "Ho proposto un portiere a Lotito"

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i ruoli in cui la Lazio potrebbe decidere di operare nel corso del calciomercato estivo c'è anche quello del portiere. La prossima stagione Provedel continuerà a vestire i panni del titolare, con alle spalle un Christos Mandas sempre più volenteroso di confermarsi dopo l'ultima ottima stagione. L'estremo difensore greco ha sostituto alla grande il numero 94 durante l'infortunio, si è confermato un prospetto con enormi margini di crescita, un acquisto importante soprattutto in ottica futura. Nella giornata di ieri l'agente del classe 2001, Diego Tavano, si è incontrato a Formello con la società. Entrambe le parti hanno ribadito l'intenzione di proseguire insieme, ma la situazione resta comunque da monitorare.

PROPOSTO IANNARILLI - Non è da escludere, infatti, che davanti a offerte allettanti la dirigenza laziale si possa sedere sul tavolo delle trattative e valutare una sua partenza. In questo contesto si inserisce la rivelazione fatta dal direttore sportivo della Ternana - Stefano Capozucca - che, intervenendo ai microfoni di YSport, ha confessato di aver proposto il profilo di Antony Iannarilli: "Alla fine del campionato ho proposto Iannarilli a tre squadre: all’Avellino, alla Lazio come secondo portiere e al Frosinone, squadra della sua città appena retrocessa in B. Questa è la mia considerazione di Iannarilli, è un portiere molto forte, che meriterebbe la B. Ma Avellino è come la Serie B".

CHI È IANNARILLI - Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Iannarilli nella stagione 2009/2010 ha ricoperto il ruolo del quarto portiere, prima di partire in prestito per l'Isola Liri l'estate seguente. È in Ciociaria, dov'è nato, che è iniziata la sua carriera tra i professionisti e che negli anni seguenti lo ha visto indossare le maglie della Salernitana (dal 2011 al 2014), del Gubbio, del Pavia, della Pisoiese e dal 2016 al 2018 quella della Viterbese Castrense. Il 2018 è anche l'anno in cui si è trasferito alla Ternana, dov'è restato fino a oggi. All'età di 33 anni - ne compirà 34 a dicembre - vuole provare il grande salto della sua carriera, partendo alla volta della Serie B dove ad aver accolto la proposta di Capozucca ci sarebbe l'Avellino: "Non c’è necessità di nessun tipo di indennizzo per un calciatore di 33 anni, anche se ha ancora un anno di contratto" - spiega il d.s. delle Fere - "Ma io sono in debito morale con Anthony per come si è comportato. So che la settimana prossima l’Avellino incontrerà il procuratore, Giovanni Tateo, e ne parlerà".

Per il momento in casa Lazio non sembrerebbe esserci nessun tipo di interessamento. La società biancoceleste continua a puntare su Mandas, ma le porte per il portiere della Ternana potrebbero non essere chiuse definitivamente. Il profilo di Iannarilli, infatti, potrebbe essere preso in considerazione come eventuale sostituto di Sepe, che il 30 giugno farà ritorno verso la Salernitana. Rappresenterebbe un'ipotesi conveniente sia a livello economico, che di lista per la Serie A, dove andrebbe ad occupare un posto tra i giocatori cresciuti nel vivaio. Attualmente, però, si tratta solo di considerazioni e tra le due società non ci sarebbe nulla di concreto.