Calciomercato Lazio | Il Galatasaray aspetta Zalewski. Intanto Pellegrini...

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore caldissime, quasi bollenti in casa Roma. Nicola Zalewski e il Galatasaray sono in trattativa per trovare un accordo per il trasferimento. La società giallorossa ha dato il suo benestare alla trattativa, come aveva fatto già in estate quando a farsi avanti era stato il PSV. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno, da Trigoria sono consci che a febbraio potrà firmare con chiunque vorrà e la speranza di racimolare anche una modica cifra ha spinto ad accettare la possibilità di lasciar partire un calciatore, con il rischio di non poterlo sostituire nell'immediato (se non pescato dagli svincolati come fatto per Hermoso e Hummels). Mentre la dirigenza riflette su tutto ciò, l'esterno polacco valuta l'offerta presentata dai turchi. Attualmente guadagna 350.000€ annui, il club di Okan Buruk ha messo sul piatto 2 milioni più bonus, un divario incredibile che sta facendo vacillare il ragazzo, volenteroso di mettersi in gioco nella Capitale.

LA LAZIO - Intanto, da fuori c'è la Lazio che guarda curiosa. Il Galatasaray ha scelto Zalewski come priorità ma qualora il classe 2002 dovesse rifiutare, ecco che farebbe un tentativo per Luca Pellegrini (come già fatto per Tavares nelle scorse settimane). In esclusiva vi avevamo anticipato la volontà dei biancocelesti di rifletterci sù, valutando tutte le opzioni in ballo. Una su tutte, ostacolo non da poco in un'eventuale trattativa, sarebbe la data fissata per il riscatto del classe '99 dalla Juve, in programma il prossimo anno.