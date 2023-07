Calciomercato Lazio | Il Nizza ci prova per Pellegrini: l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è ancora alla ricerca di un terzino sinistro. I nomi che ruotano in orbita biancocelesti sono molti anche se in cima alla lista rimane sempre quello di Luca Pellegrini. Prima della firma di Giuntoli come nuovo ds della Juventus la Lazio aveva proposto un nuovo prestito ma la situazione ora è in stand-by. Per questo, come riportato da Tuttosport, sul giocatore si è concretizzato l'interesse del Nizza che ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni per la Juventus e un ricco quadriennale per il terzino.