Calciomercato Lazio, il Torino non riscatta Fares: ma Vagnati può tornare a bussare

Sarà un'estate caldissima per la Lazio sia in entrata che in uscita. Oltre agli obiettivi per puntellare la rosa di Sarri, il club biancoceleste dovrà cercare di piazzare tutti gli esuberi e i tanti giocatori al rientro dal prestito. Tra questi c'è Mohamed Fares che non verrà riscattato dal Torino, ma potrebbe continuare a vestire la maglia granata anche il prossimo anno. Come? Il Toro lascerà andare l'esterno algerino, che complice l'infortunio al ginocchio ha disputato zero minuti in campo con Juric, per poi tornare a bussare alla porta della Lazio. Secondo alcune indiscrezioni in arrivo da Torino, il ds Vagnati, che conosce bene il giocatore sin dai tempi della Spal, potrebbe tentare di chiedere un altro prestito con diritto di riscatto a Lotito. Fares difficilmente rientrerà nei piani del Comandante e il ritorno in granata può essere la soluzione più giusta per tutti.