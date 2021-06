Calciomercato Lazio, il Torino pensa a Strakosha: la situazione

E' ancora incerto il futuro di Thomas Strakosha. Il portiere è in scadenza con la Lazio, 2022, e non è da escludere che possa essere uno dei giocatori che in estate verranno messi sul mercato. Con l'arrivo di Sarri Reina sarà confermato ma comunque nel caso in cui l'albanese dovesse partire la società dovrebbe acquistare un titolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino sarebbe interessato al giocatore visto il possibile addio di Sirigu. C'è tuttavia da considerare che i rapporti tra Lotito e Cairo, come noto, non sono idilliaci e quindi pensare ad una trattativa tra le due società è al momento molto difficile. Inoltre Strakosha lascerebbe la Lazio solo per un club più importante che gli garantirebbe almeno l'Europa League.

