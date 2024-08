Calciomercato Lazio | Il Torino torna su Cataldi? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi può tornare prepotentemente nel mirino del Torino. Dopo qualche sondaggio e ammiccamenti del recente passato, i granata possono fare sul serio per il numero 32 biancoceleste. I piemontesi stanno trattando la cessione di Ricci con il Marsiglia che ha chiesto info. Cairo valuta il calciatore oltre i 20 milioni e i francesi ci stanno pensando. Qualora dovesse andare in porto l'affare, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il Torino potrebbe bussare a Formello per Cataldi. Dopo la questione fascia di capitano, non è escluso che il centrocampista, che vorrebbe restare fortemente alla Lazio, possa lasciare il club nel quale è cresciuto. La pista che porta al Torino va monitorata.