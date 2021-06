Calciomercato Lazio, l'Inter insiste per Radu: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter insiste per Stefan Radu. Il club nerazzurro avrebbe messo il difensore biancoceleste in cima alla lista dei desideri attuali. Il romeno è perfetto per il 3-5-2 e in più è uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi. Due caratteristiche che potrebbero essere la fortuna dei meneghini che, secondo quanto raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, sono pronti a offrire un biennale. Il 34enne di Bucarest si svincolerà il prossimo 30 giugno e questo potrebbe essere un ulteriore vantaggio per i lombardi, alle prese con importanti problemi finanziari. Radu ha sempre messo in cima alle preferenze la Lazio con cui ha stabilito il record di presenze e con cui spera di concludere la carriera. Tuttavia il club al momento non è andato oltre un'offerta di un solo anno, mentre il numero 26 ne vorrebbe almeno due. Il neo mister Maurizio Sarri avrebbe dato parere favorevole alla permanenza di Stefan considerato un'ottima alternativa sia come centrale che come terzino sinistro. Il tecnico non disdegna affatto i calciatori duttili che possono muoversi in più ruoli come il romeno. La sua esperienza in campo e nello spogliatoio potrebbero poi essere molto importanti. Possibile che in questi giorni ci siano ulteriori contatti per provare a sbloccare la situazione in un verso o nell'altro. L'Inter spinge per regalare Radu a Inzaghi, cosa farà la Lazio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato ieri alle 22:45