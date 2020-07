Calciomercato Lazio, l'Inter non molla Kumbulla: nuovi contatti con il Verona

Non accenna a diminuire la concorrenza per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona. Sul calciatore albanese è fortissimo e noto l'interesse della Lazio che ha già avuto due contatti importanti con gli scaligeri per provare a chiudere la trattativa. L'Inter tuttavia non molla e anzi, come riporta Gianlucadimarzio.com, la società neroazzurra continua a lavorare costantemente con il Verona per cercare di trovare la quadratura giusta dell'affare per poi chiudere con calma anche a settembre.

