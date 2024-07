Calciomercato Lazio | La Juve guarda in Primavera: un talento nel mirino

È stata una stagione indimenticabile per la Lazio Primavera. Da neopromossa nel campionato di Primavera 1, la formazione di Sanderra ha raggiunto addirittura le semifinali dei play-off, dov'è stata eliminata solo dalla Roma. Le prestazioni di alcuni talenti biancocelesti non sono passate assolutamente inosservate, anzi. Come raccontato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Matteo Dutu, difensore centrale e punto fermo delle giovani aquile. I bianconeri sarebbero molto interessati al classe 2005 e nella prossima settimana potrebbero affondare il colpo. Il ragazzo, ovviamente, si unirebbe alla Juventus Next Gen, ovvero la squadra under 23 che milita in Serie C.