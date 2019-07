Calciomercato Lazio, Murillo vicinissimo alla Sampdoria

CALCIOMERCATO LAZIO - Di lui se ne è parlato in chiave Lazio addirittura prima che iniziasse ufficialmente il mercato. Forse solo un sondaggio e nulla più. Alla fine per rinforzare la propria difesa i biancocelesti hanno deciso di virare su Denis Vavro. Non sarà alla Lazio, ma sarà comunque in Italia il futuro di Jeison Murillo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter è vicinissimo a firmare con la Sampdoria: prestito di 2 milioni più obbligo di riscatto fissato a 12, la formula con la quale Murillo si trasferirà in blucerchiato dal Valencia.

