Calciomercato Lazio | Nuova possibilità per Vitor Roque: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Rimane ancora incerto il futuro di Vitor Roque. Il centravanti classe 2005 non ha convinto nei suoi primi sei mesi al Barcellona e in estate potrebbe lasciare la Spagna. Tempo fa era stato indiziato in casa Lazio come possibile alternativa a Mason Greenwood, finito al Marsiglia. Ma su di lui ci sarebbero anche il Porto e l'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da TvBand si sarebbe aperta un'altra strada per il brasiliano, ovvero quella del ritorno in patria. Su tutti il Corinthians starebbe pensando di prenderlo in prestito per una stagione, sia per dargli minutaggio che per farlo crescere. La decisione ora spetta al club blaugrana.