Calciomercato Lazio, Sarr lascia il Chelsea: è fatta con il Porto

Malang Sarr lascia subito il Chelsea e approda in prestito al Porto. La trattativa è stata definita oggi, dopo che il club portoghese ha chiuso la cessione di Alex Telles al Manchester United. Sarr dopo essersi svincolato dal Nizza e aver firmato un mese fa con i Blues, ha però concordato con Lampard di trovare una nuova sistemazione per fare esperienza e giocare con continuità, cosa impossibile a Stamford Bridge. Nei giorni scorsi, il francese era stato nuovamente proposto alla Lazio, ma non c'è stato nessun affondo. Su Sarr s'erano mosse anche Sampdoria e Saint-Etienne, ma alla fine, come riporta O Jogo, il giocatore ha scelto il Porto.

