Calciomercato Lazio, Schira: "Pronto contratto per Romagnoli"

Lazio e Alessio Romagnoli sempre più vicini? L'interesse è concreto e la società in queste settimane ha tenuto contatti costanti con l'entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira la trattativa sarebbe arrivata alla chiusura: pronto per il difensore in uscita dal Milan a paramento zero un contratto fino al 2027 a 3,2 milioni di bonus a stagione più bonus.