Calciomercato Lazio | Sepe, non è finita? Il portiere potrebbe far ritorno

CALCIOMERCATO LAZIO - La redazione del Mattino insiste sulla pista lanciata quasi due settimane fa. Luigi Sepe, dopo un anno da terzo portiere, potrebbe fari ritorno nella Capitale per occupare lo stesso ruolo. A Salerno, infatti, non c'è spazio per lui. Il suo ingaggio da 1,1 milioni di euro è troppo pesante per la Serie B e la dirigenza, mentre la società è in trattativa per la cessione del club, pensa a dove poterlo piazzare. La pista Lazio sarebbe un'opzione valida. Il classe 1991 ha un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe tornare a Roma in prestito - rinnovando gli accordi di un anno fa - o a titolo definitivo, ma rivedendo le cifre sul contratto. Una valutazione che da Formello faranno nelle prossime settimane, tenendo conto anche il pacchetto di portieri già a disposizione. Piazzato Adamonis, che sui social ha salutato il club, dal prestito tornerà anche Alessio Furlanetto, oltre a Federico Magro che potrebbe lasciare il proprio posto a Davide Renzetti in Primavera, candidandosi per la maglia da terzo portiere o per una nuova esperienza lontana dalla Capitale. Intanto, a Salerno è stato già individuato il sostituto. Demba Thiam, tornato alla Spal dopo un ottimo prestito alla Juve Stabia, è in cima alla lista dei desideri granata ma il suo arrivo dipenderà dalla partenza di Sepe.