Lazio, Adamonis dice addio: "Le strade si dividono, ma il mio amore..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Marius Adamonis è il nuovo portiere del Catania. Dopo un anno in prestito al Perugia, dove si è messo in mostra in Serie C, il portiere lituano ha fatto ritorno nella Capitale, ma senza disfare le valige. Immediata è stata la sua partenza per la Sicilia, dove - come annunciato ieri dallo stesso club - si è trasferito a titolo definitivo firmando con i rossoblu un contratto con scadenza 30 giugno 2026. Per salutare il club biancoceleste ed esprime il proprio amore alla squadra in cui è cresciuto Adamonis ha deciso di scegliere la via dei social, scrivendo così in una storia Instagram: "Le strade si sono divise, l'amore è eterno, l'esperienza non ha prezzo, le persone sono meravigliose. Grazie di tutto quello che mi hai dato, SFL".