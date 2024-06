Calciomercato Lazio | Stengs, una trattativa complicata. E Pavlidis...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, scelto Baroni come allenatore, si è messa al lavoro per regalare al nuovo tecnico una rosa competitiva per le tre competizioni che dovrà disputare la prossima stagione. I nomi circolati intorno all'ambiente biancoceleste sono molti, tra questi anche quelli di Calvin Stengs e Vangelis Pavlidis, protagonisti dell'ultimo campionato di Eredivisie. Profili particolarmente interessanti, sui quali il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha voluto fare il punto intervenendo ai microfoni di Radiosei:

STENGS - "Leggo che Stengs vale 15 milioni di euro, ma vi assicuro che il Feyenoord non lo cederà a meno di 20 milioni. Quindi è una trattativa complicata. Ovviamente alcuni acquisti dipenderanno dal modulo con cui Baroni intenderà giocare. Se giocherà 4-2-3-1, davanti alla difesa la Lazio è numericamente coperta. Poi ovviamente va fatta una riflessione sulla qualità".

PAVLIDIS - "Per quanto riguarda Pavlidis, la Lazio non ci ha mai pensato e non è un giocatore che interessa. Piace più un jolly di attacco e che quindi possa fare la prima punta o l’esterno".