Calciomercato, non solo Dragowski: lo Spezia pensa al dopo Provedel

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio a breve abbraccerà Ivan Provedel. Tra la dirigenza biancoceleste e lo Spezia c'è la quadra definitiva per 2,5 milioni di euro, quel che manca da sistemare sono le commissioni ma per lunedì sono previste le visite mediche. Nel frattempo, lo Spezia si guarda in giro e vuole chiudere per Dragowski, ma la trattativa che lo porterebbe alla corte di Gotti ha subìto un rallentamento. Proprio per questo, come riporta Tuttomercatoweb.com, il club ligure avrebbe individuato un altro possibile sostituto di Provedel. Si tratta di Sebastian Breza, giocatore di proprietà del Bologna ma da più di un anno difende con successo i pali del Montreal CF in MLS. Su di lui, molte le attenzioni di alcune società di Serie A, tra cui infatti, quella dello Spezia che lo valuta per il dopo Provedel.