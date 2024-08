Calciomercato | Portanova verso il grande ritorno: la situazione

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Quando Manolo Portanova vestiva la maglia della Lazio Primavera era uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile biancoceleste. Un centrocampista di tecnica e quantità che, dopo il mancato accordo per il rinnovo con i capitolini, ha deciso di intraprendere una strada diversa, provando il grande salto nella Juve. In bianconero, però, non è mai riuscito a lasciare il segno motivo per cui nel 2021 è stato ceduto al Genova, dov'è rimasto fino allo scorso anno, quando si è trasferito alla Reggiana. Con gli amaranto Portanova ha ritrovato quella tanto sperata continuità - condizionata in precedenza anche dai noti fatti extracalcistici - che gli ha permesso di rimettersi in mostra e conquistare il popolo della 'Regia'. Un popolo che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a riabbracciarlo nei prossimi giorni. Tra i due club, infatti, starebbe andando avanti da tempo una trattativa che ora si avvierebbe verso le sue fasi conclusive. Il ritorno di Portanova alla Reggiana sembrerebbe ormai cosa fatta, ma prima di cantar vittoria a Reggio Emilia vogliono prima mettere tutto nero su bianco, allontanando un Catanzaro che, stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, si sarebbe inserito last minute.