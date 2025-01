DIRETTA - Calciomercato Lazio | Tutte le trattative di gennaio: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Ci si avvicina sempre di più alla fine del calciomercato invernale, che forse mai come quest'anno è stato particolarmente frizzante per l'ambiente laziale. Baroni ha bisogno di un altro centrocampista che, complice la prolungata assenza di Vecino, le condizioni di Castrovilli e la preferenza di un ruolo diverso per Dele-Bashiru, possa alternarsi a Guendouzi e Rovella, specialmente in questa seconda parte di stagione. Inizialmente la scelta sembrava essere ricaduta su Fazzini e/o Belahyane, ma dopo un tira e molla con l'Empoli e le richieste troppo alte del Verona, si è deciso di puntare su Casadei.

Per il centrocampista in forza al Chelsea è stata quasi da subito una corsa a due con il Torino, che nel frattempo ieri ha chiuso per Elmas, ma sembra non voler ancora mollare l'azzurrino. La giornata di martedì 28 gennaio è stata caratterizzata da sorpassi e controsorpassi, con la Lazio che ha migliorato la propria offerta nel pomeriggio ed è stata diverse ore in attesa della risposta dei Blues.

L'ok è poi arrivato in serata, con la fumata bianca ad un passo. Ciò che manca sono solo le firme sui contratti, ma si sa, finché non arrivano possono esserci sempre dei clamorosi ribaltoni. È per questo che la Lazio vuole tutelarsi e sta portando avanti i discorsi con il Bologna per un eventuale scambio tra Tchaouna, richiesto da Italiano, e Fabbian: inizialmente la società biancoceleste aveva declinato l'offerta, ma ora ha aperto al prestito secco alla pari.

Nel frattempo, cambiando reparto, si procede finalmente per il rinnovo di Mandas. C'era stato già un incontro (l'ennesimo) la scorsa settimana, ma adesso sembra certo che dopo la trasferta di Braga il portiere greco apporrà la propria firma sul nuovo contratto fino al 2029.