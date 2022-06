Lazio: per la difesa si guarda un giovane prospetto del Real Madrid

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La ricerca di centrali difensivi in casa Lazio è sempre costante. In attesa di capire quali saranno le novità sul fronte Romagnoli, stando ad un'indiscrezione raccolta da "Repubblica" la società biancoceleste sarebbe intenzionata a virare su giovane di proprietà del Real Madrid. Si tratta di Mario Gila, 21enne stopper di piede destro seguito anche dal Manchester City. Il club campione d'Europa però non ha intenzione di cedere il suo gioiellino a titolo definitivo, per questo pretende il diritto di "recompra". Una formula già utilizzata in passato per altri giocatori, ma nonostante ciò la Lazio sembra comunque intenzionata a provarci per regalare a Sarri la coppia difensiva Gila-Romagnoli. Perde leggermente quota la candidatura di Chust altro giovane dei blancos su cui si stanno muovendo anche Empoli e Sassuolo.