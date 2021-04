1 aprile 2012-1 aprile 2021, ora e sempre: Giorgio Chinaglia è il grido di battaglia!

Sembrava uno scherzo, un altro pesce d'aprile. E invece non era uno scherzo: Giorgio Chinaglia il 1° aprile del 2012 si è addormentato per sempre. A Naples, in Florida, ha concluso la sua parabola terrena, iniziata a Carrara il 24 gennaio 1947. La parentesi con la Lazio invece è ancora aperta e non si chiuderà mai. Giorgio Chinaglia per i tifosi laziali è immortale, come lo Scudetto del '74, come il rigore contro il Foggia, come quel dito verso la Sud. Eterno è il legame con la sua gente, rappresentato idealmente dall'abbraccio con il 'Maestro' Tommaso nella cappella di Prima Porta. Oggi chi ha il biancoceleste nel cuore manderà un bacio al cielo: a Tommaso Maestrelli, la saggezza paterna, ma soprattutto a Giorgio Chinaglia, il fuoco ardente. Perché Giorgio Chinaglia è in ognuno di noi, Giorgio Chinaglia è tutti noi. Giorgio Chinaglia è il grido di battaglia!