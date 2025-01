125 anni Lazio, Buccioni: "Grande passato, voglia di eternità" - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano-Lalaziosiamonoi.it

Una storia lunga 125 anni da celebrare anche in Campidoglio. Prima di entrare nella sala della Protomoteca il presidente della Polisportiva, Antonio Buccioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni: "Siamo una famiglia, di solito si festeggia la propria ricorrenza. La differenza tra noi e gli altri è che è molto difficile trovare un tifoso della Lazio che non sappia che il Sodalizio sia nato il 9 gennaio 1900. È altrettanto difficile trovare tifosi delle altre squadre che sappiano la data esatta della fondazione del club per il quale fanno il tifo. Noi festeggiamo questi 125 anni con un grande passato alle spalle e con una grande voglia di andare verso l’eternità. È un sentimento di bellezza totale, tanti modi di essere Lazio, ma solo una è la Lazialità".

