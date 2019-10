Abbate: "Non vedevo da tempo una Lazio così. Torino? Mi spaventa..."

Una vittoria importante, quella della Lazio a Firenze. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Non vedevo una Lazio così bella da diverso tempo. E' riuscita a battere la Fiorentina esprimendo il massimo delle sue possibilità. Forse è mancato all'appello solo Milinkovic, per il resto hanno fatto tutti bene. Peccato la solita amnesia in difesa, è costata il pareggio, poi è andata bene. Non si doveva arrivare a fare gol nel finale, oggi si parla solamente del possibile fallo che poteva portare all'annullamento della rete di Immobile. C'era, così come il fallo in area di rigore di Caceres su Lazzari. Badelj? Se la Lazio avesse voluto sostituirlo avrebbe dovuto prendere un giocatore diverso. Anche ieri ha dimostrato che a ritmi bassi fa bene, viceversa rischia di diventare un distastro. Ora c'è il Torino, squadra con ottimi valori. Mi spaventa il fatto che ci sia già Mazzari in discussione, con Gattuso in attesa. Mi spaventa il lato psicologico della loro prestazione. E' una gara per loro spartiacque, per questo può essere insidiosa".

