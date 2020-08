Abete: "Speriamo di riaprire gli stadi, il calcio ne ha bisogno"

Diversi i temi bollenti in vista della ripresa della Serie A. Alcuni di questi sono stati toccati dall'ex presidente FIGC e commissario straordinario della Lega Serie A Giancarlo Abete, durante un'intervista a TMW: "Riapertura stadi? Naturalmente lo speriamo tutti, ma occorre monitorare la situazione giorno dopo giorno: il calcio ha espresso chiaramente la volontà fisiologica di avere gli spettatori negli stadi, un elemento fondamentale per l'evento. Altrettanto chiaramente però si è riportati alle valutazioni degli organi competenti: siamo in una fase di aumento dei contagiati, in altri paesi europei anche peggiore rispetto all'Italia, quindi il momento richiede prudenza. Il calcio, come sempre, deve riconoscere le priorità: tutela della salute e responsabilità. Il Ministro Speranza ha espresso l'intendimento che non ci siano nuovi lockdown, come anche Macron in Francia, anche perché è difficile permettersi una nuova chiusura a livello economico. La vita va avanti con prudenza ma il Covid-19 non è sconfitto".

FUTURO - "Quest'anno si gioca il futuro dello sport e penso che non serva una rivoluzione ma un accompagnamento intelligente, che non significa però passivo. Se si ritiene che alcune realtà abbiano bisogno di intervento, giuste le riforme, ma con lo sport che soffre non è giusto aprire nuovi orizzonti. Ogni anno il calcio versa 1,1 miliardi allo Stato, recuperando una quarantina di milioni da parte del CONI. Per chi deve gestire questo 2020/2021 molto difficile c'è bisogno di serenità, anche perché gli effetti a medio termine non arriveranno subito, ma c'è pure da convincere le persone che si può investire. Il Credito d'Imposta in tal senso è un ottimo risultato".