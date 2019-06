Acerbi è Ironman: a fine giugno inizia la sua preparazione personale

Francesco Acerbi sempre al top. Dopo 50 partite in stagione e gli impegni con l’Italia, ecco un po’ di meritato riposo. Ma a fine giugno, in compagnia del suo preparatore atletico personale Simone Lorieri, ricomincerà a sudare. Una pre-preparazione prima del ritiro di Auronzo di Cadore (12 luglio). Come riporta la rassegna di Radiosei infatti, il difensore ogni anno lavora singolarmente per farsi trovare pronto su forza e prevenzione. In stagione nessuno ha giocato 50 partite come lui. E il 20 gennaio, per colpa di un cartellino rosso eccessivo, si è fermato dopo 149 incontri di fila. Parliamo di un grande giocatore, ma ancor di più di un atleta esemplare. A Forte dei Marmi, a fine stagione dopo un breve periodo di vacanza, ricomincia la sua annata. Sempre e comunque a servizio della Lazio.

