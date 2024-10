Acquafresca rivela: "Ho avuto richieste dalla Lazio, vi racconto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato ai microfoni di ZeroCinquantuno.it, soffermandosi su un retroscena di mercato che riguarda la Lazio. Nei suoi anni al Bologna, infatti, la società biancoceleste l'ha visionato, senza però mai affondare il colpo. Questo il suo racconto di quel periodo: "Dallinga come me? Ci può essere qualche punto di contatto ma direi che le aspettative e le pressioni su di me fossero maggiori, e anche il mio vissuto era diverso: arrivai sotto le Due Torri dopo aver ricevuto richieste da parte di squadre come Lazio e Napoli e a 24 anni, a livello di gol segnati in Serie A (35, ndr), solo Totti, Del Piero e Di Vaio avevano fatto meglio di me. Poi purtroppo le cose non sono andate affatto come avrei voluto".