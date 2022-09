Adani: “Casadei? Mi ricorda un centrocampista della Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

Alla Bobo Tv si parla anche dei giovani talenti italiani. Vieri, Ventola, Cassano e Adani hanno discusso di Cesare Casadei, ex stella della Primavera dell'Inter passato in estate al Chelsea per una somma intorno ai 20 milioni. Nel presentarne il profilo, Lele Adani lo ha paragonato a un augurale centrocampista della Lazio anche lui ex Inter: "Ha la corsa diritto per diritto di Vecino. È quel calciatore lì. Ha grande gamba. Quando entra di testa ha un grande tempo. Non è un calciatore fine tecnicamente, ma ha una corsa che piace tanto in Inghilterra. Fisicamente in Primavera faceva la differenza. Può rientrare in ottica Nazionale? Prima vorrei vederlo debuttare".