Adani: “La Lazio è una certezza. Immobile? Clamoroso!”

Ha convinto tutti questa Lazio, reduce da tre vittorie consecutive in campionato e soprattutto dal successo storico in casa del Milan. I biancocelesti ora devono mantenere il proprio stato di forma, il calendario non permette di respirare. Dopo il Celtic, partita da vincere per continuare il percorso europeo, all'Olimpico arriverà il Lecce di Liverani. Servono altri 3 punti. Della corsa Champions e del momento della squadra di Inzaghi ha parlato Daniele Adani, opinionista di Sky Sport: “Il Napoli è una squadra abituata a certi livelli, sta perdendo un po’ d’ispirazione e prende spesso gol. È in calo” - ha detto a Radio DeeJay - “Il Milan? L'arrivo di Pioli non ha cambiato le cose, la squadra è in difficoltà dall'inizio della stagione. I giocatori dovranno dimostrare di essere da Milan. La vera sorpresa sono le piccole che se la giocano con tutte, anche Juve e Inter. I bianconeri hanno ancora del potenziale inespresso mentre la squadra di Conte è già al massimo. La Roma è forte, e invece la Lazio non è una sorpresa. Immobile è un giocatore clamoroso! Non fa solo gol, ma lavora tanto per la squadra”.

