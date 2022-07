Addio a Claudio Bernardi, una vita di passione tra fotografia e Lazio - FOTO

Tanti i volti e le storie che Claudio Bernardi ha incontrato, immortalato e raccontato nel corso della sua carriera. L’obiettivo, suo fedele compagno di viaggio attraverso il quale ha scandito attimi felici della vita di ciascun protagonista. La Lazio, altra sua grande passione dopo la fotografia, che ha avuto la fortuna e la bravura di far conciliare con il suo lavoro. Così ha incontrato personaggi che hanno fatto la storia della società, realizzando qualche sogno nel cassetto. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa aveva raccontato della sua amicizia con Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna, ma non solo. Ha ricordato con orgoglio gli scatti di Sven Goran Eriksson e di quella grande Lazio difficile da dimenticare. Si sono svolti ieri i funerali nella Chiesa di San Pio X a dare l’ultimo saluto al noto fotografo anche molti tifosi biancocelesti, in segno di stima e affetto.

