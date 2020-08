Addio Messi, forfait dell’argentino al primo allenamento del Barcellona

È ancora lontana del finire la telenovela legata all'addio di Leo Messi al Barcellona. Il futuro è ancora tutto da scrivere tra possibili dimissioni del patron Bartomeu, la lotta per prendere l'argentino e anche una, seppure piccola percentuale, che Leo possa rimanere in blaugrana. Ad oggi le parti sono più lontane che mai tanto che il numero 10 non si è presentato al primo allenamento della stagione e di conseguenza non ha eseguito il primo tampone a cui tutti i giocatori devono sottoporsi a causa del coronavirus.

