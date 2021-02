Adekanye, un anno fa la prima rete con la maglia della Lazio e quel coro della Nord... - FOTO

Che Bobby Adekanye sia legatissimo ai colori biancocelesti non c'è nessun dubbio. Il calciatore, ora in prestito in Olanda dopo un periodo al Cadice, ha sempre ammesso di essersi affezionato a questi colori e anche ai tifosi. Proprio un anno fa sul prato dell'Olimpico ci fu la sua consacrazione con la prima rete in Serie A e con la maglia della Lazio nel match vinto 5-0 contro la Spal. Dopo la rete la Nord, ancora piena, intonò un coro tutto per lui: "Che ce frega di Giroud noi abbiamo Bobby-gol". Il periodo era appunto quello del calciomercato appena concluso che aveva visto l'attaccante francese vicinissimo ai colori biancocelesti. Oggi Bobby ha ricordato quella giornata con un post su Instagram: "1 anno fa! Grazie mille Lazio biancoceleste".

