Agostinelli: "La Lazio andrà sicuramente in Champions League"

Ai microfoni di Radiosei Agostinelli ha commentato la gara della Lazio con il Verona, terminata 0 a 0: "La Lazio mi è piaciuta, il problema è che c'è anche l'avversario. Poteva vincere, meritava di più ma alla fine il pareggio può essere considerato giusto. Una partita intensa contro una squadra che gioca in modo anomalo nel nostro campionato. Il Verona gioca uomo contro uomo in ogni parte del campo, sia Caicedo che Immobile hanno avuto per questo meno occasioni per tirare in porta. Quest'anno la Lazio andrà in Champions League al 100%. Non si può rimanere delusi di un pareggio, i biancocelesti ancora possono giocarsela fino alla fine con le prime due".