AIA, il presidente Zappi: "Var a chiamata? Da parte nostra..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa per il 14esimo premio Enzo Bearzot presso la sala Paolo Rossi della FIGC il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, si è espresso in merito alle polemiche sulle decisioni arbitrali dell'ultimo weekend: "Non siamo soddisfatti, quando ci sono delle polemiche noi dobbiamo garantire al calcio la miglior prestazione arbitrale possibile. Chiedo uno sforzo nel capire la differenza tra un errore arbitrale che può avvenire e l’applicazione di un protocollo".

"Var a chiamata? Da parte nostra c’è grande apertura ma tutto dipende dall’IFAB. Un dirigente degli arbitri deve avere il coraggio di difendere anche quello che all’apparenza è indifendibile. Non sempre ciò che la stampa immagina è condiviso dagli arbitri. È chiaro che l’episodio di Bastoni certifica come il pallone fosse uscito, ma dal terreno di gioco solo chi è stato in quella posizione potrebbe comprendere fino in fondo la posizione degli arbitri. In quel momento Bastoni ad esempio copre il pallone dalla prospettiva di La Penna con il suo corpo".