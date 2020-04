AIA, Nicchi: "Ritiro arbitri? Non possiamo comportarci come un club. Si ripartirà con la Var"

Il calcio è in difficoltà, il Coronavirus non ha risparmiato alcun settore. Anche il mondo degli arbitri è alla ricerca di soluzioni per programmare l'eventuale ripartenza. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, è intervenuto sul tema Nicchi, presidente dell'AIA. Ha sottolineato come gli arbitri siano un motore fondamentale per il calcio, e in questo periodo si sta cercando in tutti i modi di stare vicino 33 mila iscritti per mantenere una situazione di tranquillità. Anche loro, durante la quarantena, si sono allenati seguendo tabelle specifiche. Poi si è espresso sul ritiro: "Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese gli arbitri che vengono da tutta Italia. Visto che si sono allenati basterà un ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale". Per l'eventuale ritiro, in quanto Coverciano sarà inagibile fino a metà maggio, Nicchi ha preso in considerazione alcune strutture in Toscana e nel Lazio. Poi sulla Var. "Si riprenderà con la Var. La società che si occupa della tecnologia ci ha assicurato che le stanze con le apparecchiature negli stadi saranno sanificate e si manterranno le distanze di sicurezza. Forse si diminuirà il numero di persone".