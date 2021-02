AIA, Trentalange: "Arbitri parleranno con i media, serve comunicazione più aperta"

Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Il neo eletto ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato quali sono i principali obiettivi da portare a termine: “La prima cosa a cui tengo e alla quale voglio lavorare da subito è la creazione di un tavolo dei presidenti di sezione, in cui uno al fianco dell’altro si condividano le problematiche e i bisogni della base e dei territori. Perché bisogna partire dal problema che è quello del reclutamento, e dalla necessità di una svolta sulla formazione. Gli arbitri parleranno di più in futuro? Dobbiamo farlo, sarà una cosa naturale, anche con i mass media, e sarà un rapporto reciproco, nel rispetto dei ruoli, con le metodologie appropriate. Ma dobbiamo assolutamente adeguarci a una comunicazione più efficace e più aperta”.

