AIAC, Uliveri: "Ritmi diversi rispetto a prima dello stop, ma vedremo un buon calcio"

Mentre si avvicina la riunione del 28 maggio, decisiva per le sorti della Serie A, anche il presidente dell'AssoAllenatori Renzo Ulivieri, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è espresso sull'argomento: "L'importante è ripartire con A e B, poi per la Serie C vedremo cosa si potrà fare. Bisogna essere consapevoli che non sarà una cosa normale, sarà una cosa arrangiata, ristretta nel tempo, ci saranno difficoltà ed anomalie e bisognerà saper gestire la situazione per arrivare ad avere verdetti decisi dal campo. Preparazione? Il tempo c'è, i ragazzi non si sono mai fermati, tutti gli allenatori li hanno sempre seguiti, manca il ritmo gara che lo acquisisci giocando, non avremo forse i ritmi che c'erano prima dello stop, ma vedremo un buon calcio".

