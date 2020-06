Aic, il vice presidente Calcagno: "Iniziare dalla Coppa Italia soluzione di buon senso"

Umberto Calcagno, vice presidente dell'Aic, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzando le tematiche relative alla ripartenza del calcio: "Il protocollo è una delle criticità che resta. Auspichiamo che le condizioni del nostro paese migliorino assieme al protocollo. Quando si parla di orari pomeridiani, il nostro intervento è stato per evitare problemi di questa natura. Giocare a orari serali è stato un primo passo importante. Iniziare dalla Coppa Italia? E' una soluzione di buon senso, permette una fase di rodaggio per tante squadre. Poi è una bella competizione con squadre importanti. Probabile che le prime partite, sulla voglia di riprendere, siano partite con intensità differente. Molte squadre hanno ragazzi abituati a giocare ogni 3 giorni. Ci sarà chi è abituato a giocare ogni 3 giorni e chi no".