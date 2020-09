Akpa Akpro saluta Salerno: "Grazie a tutti, senza di voi non sarei l'uomo che sono oggi" - FT

Operazioni si scambio nella giornata di oggi tra Lazio e Salernitana. Per qualcuno che torna a Salerno qualcun altro arriva a Roma. Akpa Akpro è uno di questi: un nuovo rinforzo alla corte di mister Inzaghi dopo un ottimo ritiro svolto. Queste le parole del calciatore che con un messaggio ha salutato la sua ormai ex squadra: "Cari amici, voglio ringraziarvi tutti di cuore per la vostra grande gentilezza! Grazie Presidente per tutto, grazie Direttore per aver scommesso su di me ed a Mister Ventura per averci fatto crescere. E non dimenticherò mai i grandi tifosi di Salerno che rimarranno per sempre nel mio cuore! Senza di tutti voi non sarei l'uomo che sono oggi".

